Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten und Streitigkeiten

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Beinsteiner Straße einen geparkten Seat und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Seat wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Robert-Bosch-Straße einen Metallzaun und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Beim Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen Lkw-Fahrer. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Backnang: Streitigkeiten im Straßenverkehr

Am Mittwochabend gegen 21.56 Uhr kam es im Blütengarten zu Streitigkeiten zweier 22 und 32 Jahre alter VW Fahrer in dessen Verlauf die Windschutzschiebe eines der Fahrzeuge beschädigt wurde. Die beiden Fahrzeuglenker hatten bereits 10 Minuten vorher ein Aufeinandertreffen auf der B14 auf Höhe Waldrems, bei welchem sich die beiden Fahrer gegenseitige Verkehrsbehinderungen vorwarfen. Da den Polizeibeamten vor Ort gänzlich unterschiedliche Abläufe dargestellt wurden, bittet die Polizei in Backnang Zeugen die den Streit beobachtet haben, sich unter 07191 9090 zu melden.

Welzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend um 17.22 Uhr kam es zwischen Eselshalden und Steinbruck zu einem Unfall im Begegnungsverkehr bei welchem die beiden linken Spiegel der Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein dahinterfahrender KIA Fahrer fuhr anschließend über einen auf den Boden gefallenen Außenspiegel wodurch sein Pkw leicht beschädigt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 300 Euro. Ein 34- jähriger Unfallbeteiligter blieb mit seinem VW vor Ort und verständigte die Polizei. Der weitere Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Schorndorf sucht nun unter 07181 2040 Zeugen die Angaben zum Unfallfahrzeug oder dem Fahrer machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell