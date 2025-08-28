PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und alkoholisiert im Straßenverkehr

Aalen (ots)

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Im Baustellenbereich kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen und beschädigte dabei mehrere Verkehrszeichen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Unbekannter bringt Rollerfahrer zu Fall

Ein 81-jähriger Rollerfahrer fuhr am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr auf der Straße "Pamiersring", als ihm ein bislang Unbekannter hinten auffuhr. Durch den Kontakt stürzte der Mann zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Crailsheim sucht nun nach dem Verursacher und bittet Zeugen, sich unter 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Am Mittwochabend gegen 22:45 Uhr fiel ein Mercedesfahrer auf, als er im Alten Postweg an der Einmündung zur Gaildorfer Straße von der Fahrbahn abkam und nach rechts auf eine Verkehrsinsel auffuhr. Dabei beschädigte er eine dort stehende Ampelanlage. Bei der Unfallaufnahme konnte schließlich festgestellt werden, dass der 36-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, was durch einen Atemalkoholtest, der einen Wert von etwa 2,1 Promille ergab, bestätigt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

