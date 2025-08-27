PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl

Aalen (ots)

Essingen: Versuchter Diebstahl eines Radladers

Zwischen Dienstagnachmittag, 16:15 Uhr und Mittwochmorgen, 8:25 Uhr, wurde versucht von einer Baustelle in der Straße Unteres Dorf einen Radlader zu entwenden. Der Radlader der Marke CAT konnte zwar bewegt, aber letztendlich nicht entwendet werden, da sich der Motor nicht starten ließ. Aufgrund des Versuches den Radlader zu entwenden wurde ein frisch geteerter Radweg beschädigt. Zudem wurden aus dem Radlader etwa 40 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Verteilerkasten beschädigt

Am Dienstag gegen 9.20 Uhr wurde festgestellt, dass entlang der Kreisstraße 3326, zwischen Hammerstadt und Unterrombach ein Verteilerkasten am Straßenrand erheblich beschädigt wurde. Vermutlich kam ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW von der Straße ab und prallte gegen den Kasten. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240

Tannhausen: Diebstahl von Pedelec

In der Ringstraße wurde am Samstag zwischen 12 Uhr und 14:30 Uhr ein vollgefedertes beige/schwarzes Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 im Wert von etwa 4000 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des entwendeten Rades nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 330001 entgegen.

