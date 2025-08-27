Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wallhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagnachmittag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die K2512 und kam hier aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige fuhr gegen einen Leitpfosten und kam anschließend in einem Gebüsch am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Der 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, es entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Mit Verkehrszeichen kollidiert

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer war Dienstagnachts gegen 23:45 Uhr auf der L1041 zwischen Lobenhausen und Kirchberg an der Jagst unterwegs. In einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten und eine Kurvenleittafel ehe er mit seinem Audi im Straßengraben zum Stehen kam. Durch den Unfall wurden zwei Beifahrerinnen im Alter von 17 und 18 Jahren leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag zwischen 18:15 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Haller Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell