Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Tödlicher Unfall zwischen Westgartshausen und Crailsheim

Am Dienstagmittag um 12.00 Uhr befuhr ein 31- jähriger VW- Fahrer die L2218 aus Crailsheim in Richtung Westgartshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf einer nahezu geraden Strecke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lkw. Der 31- Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Lkw- Fahrer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 110.000 Euro. Die Landstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

