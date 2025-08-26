Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Tödlicher Unfall zwischen Westgartshausen und Crailsheim

Am Dienstagmittag um 12.00 Uhr befuhr ein 31- jähriger VW- Fahrer die L2218 aus Crailsheim in Richtung Westgartshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf einer nahezu geraden Strecke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lkw. Der 31- Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Lkw- Fahrer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 110.000 Euro. Die Landstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell