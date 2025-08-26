Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Korb: Einbruchsprävention am Dienstag, 02.09.2025, 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr, Seestraße 8, Rewe-Parkplatz (gegenüber Getränkemarkt)

Aalen (ots)

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls bedeutet eine Einschränkung der Lebensqualität. Und dies im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung.

Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn. In den zurückliegenden Jahren ist die Anzahl der missglückten Einbruchsversuche stark gestiegen. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2024, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind.

Um die Bürger im Rems-Murr-Kreis darüber zu informieren, werden dieses Jahr mehrere Veranstaltungen mit dem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchgeführt.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis informiert in diesem Fahrzeug über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Diese kann mechanische oder elektronische Sicherungen umfassen.

Mit dieser Aktion möchten wir der Verunsicherung der Bürger aufgrund zurückliegender Wohnungseinbrüche entgegenwirken.

Wichtiger Hinweis: Wer nicht zu den Terminen des Informationsfahrzeuges kommen kann, hat zudem die Möglichkeit, sich bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in allen drei Landkreisen des Polizeipräsidiums Aalen zu informieren.

Im Rems-Murr-Kreis finden Sie die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Fellbach in der Frizstraße 5, Tel. 0711 5772202, im Ostalbkreis befindet sich eine solche Beratungsstelle in Schwäbisch Gmünd in der Waisenhausgasse 1-3 (Tel. 07171 7966503) sowie im Landkreis Schwäbisch Hall direkt beim Polizeirevier Schwäbisch Hall in der Salinenstraße 18 (Tel. 0791 400322).

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen an den drei Standorten bieten kostenlose und neutrale sicherungstechnische Beratungen an.

