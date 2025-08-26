Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstähle, Sachbeschädigungen, gefährliche Fahrmanöver

Aalen (ots)

Schrozberg: Diebstahl an Open-Air-Kino

Zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, wurden auf einem Parkplatz bei der Skateranlage in der Bahnhofstraße mehrere Gegenstände gestohlen, die für den Aufbau eines Open-Air-Kinos bereitgestellt waren. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete mehrere weiße Stühle, zwei Befestigungen für Kinoleinwände sowie eine Kabeltrommel mit orangem Kabel. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Telefonnummer 07953 9250-10 entgegen.

Crailsheim: Gefährliche Fahrweise

Am Montagabend gegen 20 Uhr konnte ein einjähriges Kind gerade noch rechtzeitig von der Fahrbahn der Langen Straße auf Höhe einer Bank zurückgezogen werden. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Karlstraße. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Audi mit Crailsheimer Kennzeichen gehandelt haben. Personen, welche Hinweise zu dem Fahrer haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Montag 9 Uhr und 13 Uhr wurde in der Diakoniestraße ein Fahrzeug des Herstellers Opel durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher und hinterließ einen Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder Verursacher haben, können sich mit Hinweisen beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 melden.

Schwäbisch Hall/Hessental: Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag gegen 16:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Einkornstraße die Motorhaube des VW eines 56-Jährigen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen beobachteten zuvor einen jungen Mann, der mit einem Schal teilweise im Gesicht bedeckt auf dem Parkplatz stand, Bier trank und einen E-Scooter bei sich hatte. Er soll etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein, eine schlanke Statur und kurze Haare gehabt haben. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Gaildorf: Gefährlicher Überholvorgang

Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer fuhr am Montag gegen 16:30 Uhr auf der B19 von Gaildorf in Fahrtrichtung Großaltdorf. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam ihm ein Pkw entgegen, welcher gerade dabei war, einen Lkw zu überholen. Der 20-Jährige sowie der Lkw-Fahrer mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Manöver wurde der Fiat leicht beschädigt. Der unbekannte Pkw-Lenker setzte anschließend seine Fahrt ohne Anzuhalten in Fahrtrichtung Gaildorf fort. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden deshalb vom Polizeiposten Gaildorf darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07971 95090 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer kollidieren

Am Montagabend gegen 20:10 Uhr fuhren ein 15-jähriger Mountainbikefahrer und ein 27-jähriger Rennradfahrer in entgegengesetzten Richtungen auf einem abgetrennten Radweg parallel zur L1060. An einem Kreisverkehr kollidierten die beiden Fahrradfahrer auf dem Radweg miteinander, wodurch sich der 27-Jährige leicht verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Michelfeld: Rollerfahrer stürzt und kommt in Gegenverkehr

Aufgrund eines Fahrfehlers fuhr am Montag gegen 9 Uhr ein 19-jähriger Rollerfahrer gegen den rechten Bordstein, stürzte und schlitterte über die Fahrbahn auf die Gegenspur. Anschließend kollidierte dieser mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Audi-Fahrerin. Die Fahrerin konnte rechtzeitig abbremsen und ihr Fahrzeug bis zum Kontakt zum Stillstand bringen. Durch den Sturz wurde der 19-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Mainhardt: Pkw unter Baum

Die Feuerwehr musste am Montag gegen 18:50 Uhr mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften in die Heilbronner Straße ausrücken, nachdem eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin in einer langgezogenen, leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr das Fahrzeug eine Böschung hinunter und kollidierte mit einem dortigen Baum. Durch den Aufprall stürzte der Baum auf das Fahrzeug, weshalb das Fahrzeug geborgen werden musste. Die Frau wurde schließlich leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Gaildorf: Diebstahl von E-Bikes

Am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr wurden in der Hirschstraße zwei E-Bikes aus einer unverschlossenen Garage gestohlen. Zeugen zufolge soll der Täter ein 25 bis 35 Jahre alter Mann mit kurzen Haaren gewesen sein. Bei den entwendeten Rädern handelt es sich um ein blaues Specialized Turbo Levo Comp Alloy sowie ein grünes Specialized Levo Alloy G3. Beide Fahrräder haben jeweils einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der E-Bikes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Satteldorf: Pkw gegen Ankündigungsbake gefahren

Ein 54-jähriger Ford-Fahrer kam am Montag gegen 13:30 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ankündigungsbake. Diese wurde dabei aus der Verankerung gerissen und über das Fahrzeug geschleudert. Durch den Aufprall wurde die Heckscheibe zerstört, wobei die beiden auf der Rückbank sitzenden Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren leicht verletzt wurden und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

