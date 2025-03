Polizei Homberg

POL-HR: Kostenlose Fahrradcodierung der Polizei am 22. April im Fahrradgeschäft Stehl`s Bike Company

Homberg (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.03.2025

Schwalmstadt-Ziegenhain

Aufgrund der erhöhten Nachfrage bietet die Polizeistation Schwalmstadt am Dienstag, 22. April 2025, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, kostenlose Fahrradcodierungen an.

Interessierte können an dem Tag ihr Rad in dem Fahrradgeschäft Stehl´s Bike Company, in der Erich-Rohde-Str. 18 in Schwalmstadt-Ziegenhain, mit einem Individualcode versehen lassen.

Im Rahmen der Codieraktion wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingestanzt. Im Falle eines Diebstahls kann dieser Code der Polizei wertvolle Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer liefern. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, ist eine telefonische Terminvereinbarung im Vorfeld erforderlich. Die Termine werden ab dem 07.04.2025, in der Zeit von 07:00 bis 15:30 Uhr, telefonisch unter 06691/94332 oder 06691/94336 vergeben.

Hinweise:

Zum Termin selbst muss ein Ausweisdokument (Bundespersonalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis zum Beispiel Kaufvertrag oder die Rechnung (nur der Kassenzettel reicht nicht aus!) für das zu codierende Rad mitgebracht werden. E-Bike-Besitzer sollten den Schlüssel zum Entfernen des Akkus dabeihaben. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. Bei sehr neuen Fahrrädern ist es ratsam, Kontakt zum Hersteller aufzunehmen und zu fragen, ob sich durch die Codierung (Einstanzen eines individuellen Codes in den Rahmen) etwas an der Gewährleistung ändert. Eine Verzichtserklärung auf Schadensersatz muss in jedem Fall, unabhängig vom Alter des Fahrrades, unterzeichnet werden.

Ansonsten bittet die Polizei darum, zu dem Termin eine gute viertel Stunde Zeit und ein wenig gute Laune mitzubringen!

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

