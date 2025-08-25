PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Brandstiftung

Aalen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Gerberstraße kam es am Sonntag gegen 04:15 Uhr zu einem Brand, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstand. Fünf Bewohner konnten durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte aus dem Haus gerettet werden. Lediglich ein 68-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt und musste mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation kurzfristig stationär in einem Klinikum versorgt werden. Nach dem Stand der Ermittlungen muss von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden. Durch die Polizei konnte zwischenzeitlich ein 26-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 26-jährige deutsche Staatsangehörige am Montag einem Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte, so dass der 26-jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

