POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Backnang: Handynutzung führt zu Widerstand und Bedrohung von Polizeibeamten

Am Montagmittag wurde ein 33- jähriger Autofahrer wegen der Nutzung eines Mobiltelefons in Backnang-Maubach in eine Kontrollstelle gelotst. Hierbei wurde neben der fehlenden Fahrerlaubnis festgestellt, dass der Fahrer auch Anzeichen für aktuellen Drogenkonsum aufwies. Da der Fahrer mit den anschließenden Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden war, sträubte er sich gegen die bevorstehende Blutentnahme. Im Streifenwagen beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und bedrohte sie mit dem Tod. Der Mann muss nun mit diversen Anzeigen rechnen.

