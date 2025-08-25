Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsprävention am Mittwoch, 03.09.2025, 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Weinstadt-Strümpfelbach, Kirschblütenweg 8, Strümpfelbacher Halle

Aalen (ots)

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls bedeutet eine Einschränkung der Lebensqualität. Und dies im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung.

Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn. In den zurückliegenden Jahren ist die Anzahl der missglückten Einbruchsversuche stark gestiegen. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2024, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind.

Um die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis darüber zu informieren, werden dieses Jahr mehrere Veranstaltungen mit dem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchgeführt.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis informiert in diesem Fahrzeug über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Diese kann mechanische oder elektronische Sicherungen umfassen.

Nachdem die Veranstaltung am 21.08.2025 in Weinstadt-Beutelsbach einen hohen Besucherandrang verzeichnet hat, findet nächste Woche ein weiterer Einsatz mit dem Informationsfahrzeug des LKA BW in Weinstadt statt.

Mit dieser Aktion möchten wir der Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger aufgrund zurückliegender Wohnungseinbrüche entgegenwirken.

