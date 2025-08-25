Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisste Person aufgefunden

Aalen (ots)

Ellwangen: Vermisste Person aufgefunden

Der 84-Jährige wurde am Sonntag gegen 18:30 Uhr aufgefunden. Er hatte sich in ein unverschlossenes Auto gesetzt, wo er erst entdeckt wurde, als die Autobesitzer zu ihrem Auto zurückkamen und den "Eindringling" der Polizei meldeten. Er konnte wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurück gebracht werden.

Ursprungsmeldung:

Aalen Ellwangen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber und Spürhund

Seit ca. 13:45 Uhr wird aus Ellwangen-Neunheim ein 84-jähriger Mann vermisst. Er ist ca. 178 cm groß, trägt eine graue Jeans, ein langärmliges Hemd, eine dunkle Mütze und hat einen Gehstock dabei. Zwecks Suche sind auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeispürhund im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zu der Person machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell