POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 24.08.2025

Aalen (ots) - AA-Ebnat: Unfall zwischen zwei Pkw Am Samstagmorgen kam es gegen 09:53 Uhr an der Kreuzung L1076/L1084/B29a zu einem Unfall zwischen einem Porsche Taycan und einem VW Kombi. Der 33-jährige Porschefahrer wendete an der Kreuzung, was der 22-jährige VW-Fahrer zu spät bemerkte. Durch die Kollision wurde niemand verletzt. Am Porsche entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro und am VW in Höhe von ca. 4.000 ...

