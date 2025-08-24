PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 24.08.2025

Aalen (ots)

Ellwangen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber und Spürhund

Seit ca. 13:45 Uhr wird aus Ellwangen-Neunheim ein 84-jähriger Mann vermisst. Er ist ca. 178 cm groß, trägt eine graue Jeans, ein langärmliges Hemd, eine dunkle Mütze und hat einen Gehstock dabei. Zwecks Suche sind auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeispürhund im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zu der Person machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

