POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf der A6
Aalen (ots)
Satteldorf: Unfall im Baustellenbereich
Am frühen Samstagmorgen fuhr auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim im Baustellenbereich ein Klein-Lkw auf die Behelfsschutzplanke auf, die dort provisorisch die beiden Fahrtrichtungen trennen. Der Lkw saß auf der Schutzplanke fest, so dass er mit einem Kran herunter gehoben werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR. Die A6 war in Fahrtrichtung Nürnberg bis ca. 08:20 Uhr zur Bergung des Lkw gesperrt.
