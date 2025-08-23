Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Einbruch in Kernen

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Fußgänger läuft vor Motorroller

Gegen 16:45 Uhr ereignete sich am Freitag in der Karlstraße ein Verkehrsunfall. Ein 72-Jähriger trat an einer Querungshilfe auf die Fahrbahn und übersah dabei einen ordnungsgemäß fahrenden 59-jährigen Rollerfahrer. Die beiden stießen zusammen und stürzten. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt.

Kernen im Remstal: Wohnungseinbruch

Am Samstag gen 01:00 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Waiblinger Straße ein. Zum derzeitigen Kenntnisstand erlangten sie kein Diebesgut. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Fellbach (Tel.: 0711 57720) zu wenden.

