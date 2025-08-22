Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zu Brand in Unterkochen

Aalen-Unterkochen: Folgemeldung zu Brand in Färberstraße

Wie berichtet, brannte es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Färberstraße. Die bisherigen Ermittlungen bezüglich der Brandursache haben ergeben, dass mit großer Wahrscheinlichkeit überhitztes Essen auf einem eingeschalteten Küchenherd den Brand ausgelöst hat. Hinweise auf eine andere Brandursache liegen derzeit nicht vor. Der Schaden liegt höher als zunächst geschätzt und dürfte sich laut Hausbesitzer im siebenstelligen Bereich bewegen. Die acht Wohnungen wurden unbewohnbar. Den Bewohnern steht die Wohnungsnothilfe der Stadt Aalen helfend zur Seite. Der anfängliche Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation bei einer 38-Jährigen und ihrem 7-jährigen Kind aus dem Nachbargebäude haben sich nicht bestätigt. Die beiden gelten nun ebenfalls als unverletzt.

Ursprungsmeldung vom 21.08.2025 - 05:19 Uhr

POL-AA: Ostalbkreis: Gebäudebrand

Aalen-Unterkochen: Gebäudebrand

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Färberstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Obergeschoss bereits in Flammen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Nach derzeitigem Stand erlitten eine 38-jährige Frau und ein 7-jähriges Kind eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 400.000 Euro. Zur genauen Brandursache liegen noch keine Hinweise vor. Den ersten Ermittlungen zufolge, brach das Feuer in einer Küche von einer der Wohnungen aus. Der Gebäudekomplex mit acht Wohneinheiten ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Deren Bewohner kamen bei Verwandten oder Freunden unter. Die Feuerwehren Aalen und Unterkochen waren mit 11 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die sowohl auf der naheliegenden Bahnlinie, als auch auf der B 19 zu Sichtbehinderungen führte. Die Bahnlinie musste zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

