POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall - Berauscht unterwegs - Rutsche von Spielplatz entwendet - Politische Farbschmiererei

Schorndorf: Aufgefahren

Ein 30-jähirger VW-Fahrer befuhr am Freitagmorgen kurz nach 8:00 Uhr die Uhlandstraße und bemerkte auf Höhe der Hungerbühlstraße zu spät, dass der vor ihm fahrende 77 Jahre alte Opel-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 8000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Fellbach: Berauscht unterwegs

Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer wurde am Freitag gegen 11:30 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann alkoholisiert ist, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ein Vortest auf Betäubungsmittelbeeinflussung verlief ebenfalls positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und muss jetzt mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

Backnang: Rutsche von Spielplatz entwendet

Im Zeitraum zwischen dem 11.08.2025 und dem 21.08.2025 wurde vom Spielplatz Plattenwald in der Plattenwaldallee eine Edelstahlrutsche gestohlen. Die Rutsche im Wert von rund 6000 Euro wurde nach derzeitigem Kenntnisstand im genannten Zeitraum von den Dieben abmontiert und anschließend mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zur Tat.

Backnang: Politische Farbschmiererei

Im Zeitraum zwischen dem 01.08.2025 und dem 22.08.2025 wurde eine Hausfassade in der Uhlandstraße in roter Farbe mit den Worten "Free Palestine" beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

