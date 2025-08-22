PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall - Berauscht unterwegs - Rutsche von Spielplatz entwendet - Politische Farbschmiererei

Aalen (ots)

Schorndorf: Aufgefahren

Ein 30-jähirger VW-Fahrer befuhr am Freitagmorgen kurz nach 8:00 Uhr die Uhlandstraße und bemerkte auf Höhe der Hungerbühlstraße zu spät, dass der vor ihm fahrende 77 Jahre alte Opel-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 8000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Fellbach: Berauscht unterwegs

Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer wurde am Freitag gegen 11:30 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann alkoholisiert ist, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ein Vortest auf Betäubungsmittelbeeinflussung verlief ebenfalls positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und muss jetzt mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

Backnang: Rutsche von Spielplatz entwendet

Im Zeitraum zwischen dem 11.08.2025 und dem 21.08.2025 wurde vom Spielplatz Plattenwald in der Plattenwaldallee eine Edelstahlrutsche gestohlen. Die Rutsche im Wert von rund 6000 Euro wurde nach derzeitigem Kenntnisstand im genannten Zeitraum von den Dieben abmontiert und anschließend mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zur Tat.

Backnang: Politische Farbschmiererei

Im Zeitraum zwischen dem 01.08.2025 und dem 22.08.2025 wurde eine Hausfassade in der Uhlandstraße in roter Farbe mit den Worten "Free Palestine" beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:01

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Pkw-Aufbrüche

    Aalen (ots) - Aalen/BAB7: Beim Fahrstreifenwechsel kollidiert Ein 25-jähriger Mercedes-Vito Fahrer befuhr am Donnerstag die BAB7. Beim Fahrstreifenwechsel zwischen der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen kollidierte er mit einem dort fahrenden LKW eines 57-Jährigen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Aalen/Wasseralfingen: Alkoholisiert geparkten PKW touchiert Am ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 07:00

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Ilshofen: Unfall auf der A6 Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr befuhr eine 57-jährige Nissan-Fahrerin die A6 in Richtung Würzburg. Dabei wollte sie einen 60-jährigen LKW-Fahrer, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr, auf dem linken Fahrstreifen überholen. Hier zog sie aus bislang unbekannter Ursache zu früh nach rechts und kollidierte mit dem LKW. Durch den Unfall wurde die 57-jährige leicht verletzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren