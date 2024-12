Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Einbruch in Firma

In den vergangenen Tagen drang ein Einbrecher in einen Neubau in Bad Schussenried ein.

Ulm (ots)

Zwischen Donnerstag 16.45 Uhr und Montag 7.00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in den Neubau einer Firma im Sägmühleweg. Mutmaßlich mit einer Axt schlug er eine stabile Pressspanplatte ein und gelangte so in den Neubau. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahl er aus einem Lagerraum mehrere Werkzeuge, darunter Nagelschussapparate, einen Elektro-Fuchsschwanz sowie ein Heizgerät. Der Polizeiposten Bad Schussenried ermittelt nun bei dem Einbruch und hofft auf Zeugenhinweise unter der Tel. 07583/942020.

++++2340428 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell