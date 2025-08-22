Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Pkw-Aufbrüche

Aalen (ots)

Aalen/BAB7: Beim Fahrstreifenwechsel kollidiert

Ein 25-jähriger Mercedes-Vito Fahrer befuhr am Donnerstag die BAB7. Beim Fahrstreifenwechsel zwischen der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen kollidierte er mit einem dort fahrenden LKW eines 57-Jährigen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Aalen/Wasseralfingen: Alkoholisiert geparkten PKW touchiert

Am Donnerstag befuhr ein 43-jähriger VW-Fahrer gegen 17:35 Uhr die Straße Am Schimmelberg, welche aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge nur einspurig befahrbar war. Dabei kam ihm ein PKW entgegen. In der Folge gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich. Eine nachfolgende Zeugin beobachtete den Unfall, verfolgte den Mann und bewegte den Mann durch Hupen zum Anhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Gegen 15:45 Uhr befuhr am Donnerstag eine 52-jährige Audi-Fahrerin einen geteerten Feldweg zwischen der Großkuchener Straße und "Zinkenbühl". An einem dortigen Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW eines 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Totalschaden an beiden Fahrzeuge in Höhe von jeweils 40000 Euro. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Essingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel auf der B29 zwischen Essingen und Aalen übersah am Donnerstag ein 40-jähriger LKW-Fahrer einen dort fahrenden Audi einer 27-Jährigen. Es kam gegen 13.40 Uhr zur Kollision wodurch ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Spiegel gestreift und weitergefahren

Auf der L1073 zwischen Schäufele und Pommerstweiler kam es am Donnerstag zu einem Unfall mit Sachschaden, der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 13 Uhr kam einem 20-jährigen Traktor-Fahrer, kurz vor Schäufele, ein bislang unbekannter LKW-Fahrer entgegen. Hierbei streifte dieser den Außenspiegel des 20-Jährigen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Eine 37-Jährige parkte am Donnerstag gegen 15 Uhr ihren VW in der Wolfgangsklinge. Als sie gegen 15:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass die Fensterscheibe der Beifahrertüre beschädigt und ihre Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet wurde. In der Handtasche der Marke "The Bridge" befand sich ihr Geldbeutel und weitere persönliche Gegenstände. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen am Mittwoch zwischen 20 Uhr und Donnerstag 13 Uhr an einem PKW, welcher in der Heugenstraße geparkt war, die Fensterscheibe ein. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug bisherigen Feststellungen zufolge nichts. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

