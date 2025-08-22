Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Jugendlicher beleidigt und bedroht Polizisten - Auto zerkratzt - Betrunken am Steuer

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Jugendlicher beleidigt und bedroht Polizisten

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zu einer lautstarken körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, weshalb Zeugen die Polizei informierten. Bei den beiden Streithähnen handelte es sich um zwei Brüder im Alter von 15 und 17 Jahren. Der 15-Jährige ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen und sprach mehrfach Beleidigungen aus und bedrohte die Polizisten mit dem Tod, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen setzte er sich zur Wehr, alle Beteiligten blieben aber unverletzt. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Schorndorf-Haubersbronn: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 9:45 Uhr wurde in der Straße Am Niederfeld ein geparkter Opel zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen: Betrunken am Steuer

Ein 63- jähriger Mercedesfahrer wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Cannstatter Straße kontrolliert. Im Laufe des Gesprächs konnte durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließender Test ergab knapp 1,2 Promille. Der 63- Jährige musste sowohl eine Blutprobe wie auch seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell