Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Ilshofen: Brand eines Kleinbusses auf der Autobahn

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Familienvater mit seiner Ehefrau und vier Kindern im Alter von 2 bis 16 Jahren die BAB 6 in Richtung Heilbronn. Nach der Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst kam es aufgrund einer technischen Ursache zu einem Brand im Motorraum des Mercedes-Kleinbusses. Der Fahrer konnte auf dem Standstreifen anhalten und alle Insassen unverletzt aussteigen. Die Autobahn in Richtung Heilbronn war für die Löscharbeiten bis 19:50 Uhr voll gesperrt. Der Kleinbus brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

