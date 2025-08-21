PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gegen Leitplanke geprallt & Glasscheiben an Fassade des Rathausgebäudes beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr die B14 aus Richtung Stuttgart kommend und verlor kurz nach dem Teiler B14 / B29 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte er gegen die rechte Leitplanke. Der hierbei entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Remshalden-Geradstetten: Glasscheiben an Fassade des Rathausgebäudes beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Freitag (15.08.2025) und Mittwoch (20.08.2025) wurden drei großflächige Glasscheiben auf der Außenfassade des Rathausgebäudes zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Weinstadt sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 beim Polizeiposten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 13:50

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dach beschädigt - Zeugen gesucht

    Aalen (ots) - Crailsheim: Dach beschädigt - Zeugen gesucht In einem Zeitraum von Dienstagmorgen, 8 Uhr und Mittwochnachmittag 14 Uhr wurde in der Straße "Obermühle" ein Dach einer Lagerhalle durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei wurden ein Fallrohr sowie Dachziegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:42

    POL-AA: BAB7: Steinwurf auf Lkw - Hinweise gesucht

    Aalen (ots) - Jagstzell/BAB7: Steinwurf auf Lkw - Hinweise gesucht Am frühen Donnerstagmorgen wurde gegen 3.50 Uhr ein Stein von einer Brücke, die über die BAB7 führt, geworfen. Der Stein traf die Frontscheibe einer Sattelzugmaschine, dessen 58 Jahre alter Fahrer in Richtung Norden unterwegs war. Dieser wurde durch umherfliegende Glassplitter im Gesicht und am Auge verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:41

    POL-AA: Ostalbkreis: Hakenkreuz, Unfälle, Polizisten angegriffen,

    Aalen (ots) - Aalen: Mit Hakenkreuz beschmiert An einem Altglascontainer im Volkmarsweg wurde am Donnerstag eine Farbschmiererei bekannt. Unbekannte beschmierten den Container mit einem grünen Hakenkreuz. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen. Abtsgmünd/Wöllstein: Unfallflucht In der Rötfeldstraße beschädigte am Montag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren