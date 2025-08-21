Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gegen Leitplanke geprallt & Glasscheiben an Fassade des Rathausgebäudes beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 34-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr die B14 aus Richtung Stuttgart kommend und verlor kurz nach dem Teiler B14 / B29 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte er gegen die rechte Leitplanke. Der hierbei entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Remshalden-Geradstetten: Glasscheiben an Fassade des Rathausgebäudes beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Freitag (15.08.2025) und Mittwoch (20.08.2025) wurden drei großflächige Glasscheiben auf der Außenfassade des Rathausgebäudes zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Weinstadt sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 beim Polizeiposten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell