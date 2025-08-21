PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: BAB7: Steinwurf auf Lkw - Hinweise gesucht

Aalen (ots)

Jagstzell/BAB7: Steinwurf auf Lkw - Hinweise gesucht

Am frühen Donnerstagmorgen wurde gegen 3.50 Uhr ein Stein von einer Brücke, die über die BAB7 führt, geworfen. Der Stein traf die Frontscheibe einer Sattelzugmaschine, dessen 58 Jahre alter Fahrer in Richtung Norden unterwegs war. Dieser wurde durch umherfliegende Glassplitter im Gesicht und am Auge verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Die besagte Brücke befindet sich im Waldgebiet zwischen dem Virngrundtunnel und Fichtenau, unweit der Matzenbacher Bildkapelle. Sie bildet den Übergang des Matzenbacher Wegs (Verlängerung Dankoltsweiler) zur Dankoltsweiler Straße (Fichtenau-Matzenbach). Aufgrund der Schwere der Tat hat das Kriminalkommissariat Aalen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei in Aalen unter Telefon 07361 580 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

