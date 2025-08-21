PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 16:20 Uhr wurde in der Straße Linsenhalde ein geparkter Pkw von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw den auf dem Parkplatz einer großen Lebensmittelkette in der Industriestraße geparkten Mercedes einer 78- Jährigen. Sie stellte bei der Rückkehr an den Pkw einen frischen Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 3000 Euro fest. Der Polizeiposten Murrhardt ermittelt und bittet Zeugen sich unter 07192 5313 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

