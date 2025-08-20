Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: BAB 6: tödlicher Unfall

Aalen (ots)

BAB 6 Kirchberg: Tödlicher Verkehrsunfall am Stauende

Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr fuhr ein 41- jähriger Fahrer eines Iveco Kastenwagens augenscheinlich ungebremst auf einen am Stauende befindlichen Lkw zwischen Ilshofen und Kirchberg auf. Der 41- jährige Fahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus überstellt. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden in bislang nicht bezifferbarer Höhe. Die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell