Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Angriff auf Polizisten

Aalen (ots)

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und rund 25.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 6:40 Uhr an der Kreuzung L 1198 / L 1199 (Landhauskreuzung). Ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete an der Kreuzung während eines Ampel-Ausfalls die Vorfahrt eines 34-jährigen VW-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der VW-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, beide Autos wurden abgeschleppt.

Fellbach- Kernen: Mann schießt mit Softairwaffe auf Polizisten

Am Mittwochmittag gegen 12.06 Uhr stellt ein Angestellter einer Tankstelle in der Karlstraße einen schlafenden Mann in seinem Auto fest. Als er sich auf den Parkplatz hinter der Tankstelle begab und klopfte, um nachzufragen ob alles in Ordnung sei, wurde er unvermittelt durch die Scheibe mit einer Waffe bedroht. Der Angestellte ergriff die Flucht und rief die Polizei. Als die bereits sensibilisierten Polizisten sich dem Fahrzeug näherten, öffnete der Mann eine Türe und bedrohte sie mit einem Softair Gewehr. Im weiteren Verlauf schoss der Mann immer wieder in Richtung der in Deckung gegangenen Polizeibeamten. Nach Hinzuziehung weiterer Streifen sowie der Polizeihundeführer konnte eine statische Lage hergestellt werden und der Mann schlussendlich aus dem Fahrzeug geholt und festgenommen werden. Hierbei zog sich der Mann eine blutende Verletzung zu, welche durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgt wurde. Der 41- jährige Mann wurde anschließend an eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz keine verletzt.

