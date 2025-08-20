PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle mit zweiradfahrern Farbschmiererei

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Verletzter Rollerfahrer

Leichte Verletzungen zog sich ein Motorrollerfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend in der Alfred-Klingele-Straße zu. Eine 43-Jährige fuhr gegen 19.40 Uhr mit ihrem VW von einem Parkplatz auf die Fahrbahn aus und übersah dabei den 56-Jährigen. Dieser versuchte zu bremsen und den Unfall zu verhindern, stürzte jedoch und rutschte über die Fahrbahn. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Schaden an seinem Roller wird auf 2000 Euro beziffert. Der Rollerfahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Althütte: Motorradunfall mit Schwerverletztem

Ein 31- jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstagabend die Ebniseestraße in Richtung Althütte. In einer langgezogenen Linkskurve kam er bei tief stehender Sonne nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 31- Jährige musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Urbach: Farbschmierereien

Von Sonntag auf Montag wurden in der Verlängerung der Johannes- Schwäble- Straße beim Fußweg der "Urbacher Mitte" diverse Schriftzüge und Buchstaben auf Holzbänke, Mülleimer und den Asphalt gesprüht. Der Schaden wird hierbei auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Plüderhausen nimmt Hinweise zu den unbekannten Vandalen unter 07181 81344 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

