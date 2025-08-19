Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Diebstahl

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 59- jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen um 6.29 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Waiblingen auf der rechten Fahrspur. Ca. 400 Meter nach der Auffahrt Benzstraße zieht ein bislang unbekannter Autofahrer von der linken auf die rechte Fahrspur und übersieht hierbei den BMW des 59-Jährigen. Dieser konnte noch rechtzeitig reagieren, wich nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem im Grünstreifen befestigten Schild, wodurch Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Transporter handelte. Die Polizei in Fellbach ermittelt und bittet Zeugen die Hinweise zum Unfall und dem unbekannten Fahrzeug geben können, sich unter 0711 57720 zu melden.

Winnenden: E-Scooter gestohlen

Am Montag zwischen 15:20 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein schwarzer E-Scooter vom Hersteller Xiaomi, der an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Am Roller war das Versicherungskennzeichen 538DSN angebracht. Zeugenhinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Elektrorollers nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Frontalzusammenstoß gesucht

Eine 62 Jahre alte Autofahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:20 Uhr die L 1140 in Richtung Burkhardshof und wollte einen weißen Kastenwagen überholen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 30-jährige Opel-Fahrerin, die in Richtung B14 unterwegs war. Obwohl die Opel-Fahrerin noch auswich, konnte sie einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Opel-Fahrerin wurde beim Unfall schwer, die Mini-Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Winnenden sucht zur abschließenden Klärung des Unfallherganges Zeugen. Insbesondere der Fahrer des weißen Kastenwagens wird dringend als Unfallzeuge gesucht. Er sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

