Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Zeugen gesucht, Sachbeschädigungen und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw vs. Pedelec - Zeugen gesucht

Eine 24-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr am Montag gegen 20:45 Uhr, ohne einen Fahrradhelm zu tragen, von der Hohen Straße in Fahrtrichtung Tiefenbach. Auf der Höhe des Eisweiher wurde die Frau von einem bislang unbekannten Pkw des Herstellers VW erfasst. Daraufhin stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Bei dem Unbekannten soll es sich laut Zeugenaussagen um eine Fahrerin in einem roten VW gehandelt haben, welche sich nach dem Unfall unerlaubt entfernte. Daraufhin bittet die Polizei nun Zeugen, welche Hinweise zur unbekannten Unfallverursacherin machen können, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Im Lindenweg war zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 10 Uhr, ein Pkw des Herstellers Hyundai geparkt, als in diesem Zeitraum die Motorhaube des Fahrzeugs durch eine unbekannte Person beschädigt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Blaufelden: Diebstahl und Sachbeschädigung in Wohngebiet

Zwischen Donnerstag und Montag wurden von Fahrzeugen, welche in einem Verbindungsweg zwischen der Hauptstraße und Huttenbach geparkt waren, Antennen und Heckscheibenwischer entfernt. Im selben Zeitraum wurde in einer offenstehenden Tiefgarage ein Schild beschädigt sowie ein Bewegungsmelder entwendet. Zeugen, welchen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 9250-10 zu melden.

Oberrot: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Eine 45-jährige Frau fuhr am Montag gegen 14:40 Uhr mit ihrem Audi in der Klingenwiesenstraße in Fahrtrichtung Schulstraße, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen dortigen Baum fuhr. Die Frau war in diesem Zeitraum nicht angeschnallt und verletzte sich dadurch schwer. Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich zudem der Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte, und sie wurde im späteren Verlauf in einem Krankenhaus einer Blutprobe unterzogen. Durch einen Atemalkoholtest konnten bereits 2,5 Promille festgestellt werden. Die Frau muss mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. An dem Audi entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Schwäbisch Hall: Pedelec vs. Fußgängerin

Am Montag gegen 11:20 Uhr fuhr ein 40-jähriger Pedelecfahrer die Lange Straße in Richtung Innenstadt und stieß aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einer 57-jährigen Fußgängerin zusammen, welche zeitgleich einen verkehrsberuhigten Bereich passierte. Beide Beteiligte wurden hierbei leicht verletzt und die Fußgängerin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Untermünkheim: Ausweichmanöver verursacht Sachschaden

Aufgrund von Spurrinnen soll am Montag gegen 22:10 Uhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann in einem Baustellenbereich der A6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall ins Wanken gekommen sein, weshalb daraufhin ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender 39-jähriger Audi-Fahrer ausweichen musste und mit der linken Betonleitwand im Baustellenbereich kollidierte. Dabei entstand am Pkw ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Kirchberg an der Jagst: Unfall auf der Autobahn

Auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim befuhr ein 49-jähriger Klein-Lkw-Lenker den rechten Fahrstreifen und wollte auf den linken überwechseln. Dabei übersah er einen bereits auf derselben Höhe fahrenden 39-jährigen Kia-Fahrer. Daraufhin kam es zur seitlichen Berührung, woraufhin der Pkw nach links in die Mittelleitplanke fuhr. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 11 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell