Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, versuchter Pkw-Aufbruch

Aalen (ots)

Aalen: E-Roller Fahrer schwer verletzt

Ein 60-jähriger E-Roller Fahrer fuhr am Montag gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Heinrich-Rieger-Straße in Richtung Eduard-Pfeifer-Straße. Hierbei stürzte er alleinbeteiligt und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Da er stark alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Die Polizei rät auch Fahrern von E-Rollern zum Tragen eines Helms. Dieser ist geeignet, Verletzungen zu verhindern bzw. zu minimieren.

Aalen: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Montag befuhr ein 24-Jähriger gegen 15:45 Uhr einen Weg im Waldgebiet Langert. Bei einem dortigen Gefälle kam er von dem Weg ab und stürzte. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es befand sich neben Rettungsdienst und Polizei auch die Bergwacht im Einsatz.

Ellwangen: Versuchter PKW-Aufbruch

Im Zeitraum von Sonntag bis Montagnachmittag versuchte ein Dieb im Kolpingweg einen dort geparkten Citroen aufzubrechen. Dies misslang, er hinterließ lediglich Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Göggingen: Gebäude beschädigt

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte am Montag gegen 14:30 Uhr beim Rückwärtsausparken Im Steingau ein Eck des Gebäudes eines Discounters. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

Mutlangen/Pfersbach: Auffahrunfall- 6000 Euro Schaden

6000 Euro Schaden verursachte am Sonntag ein 33-jähriger VW-Fahrer in der Alfdorfer Straße als er übersah, dass ein vor ihm in Richtung Mutlangen fahrender 56-jähriger Opel-Fahrer an einer dortigen Fußgängerampel abbremsen musste. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell