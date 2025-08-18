PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Pommertsweiler: Jogger verletzt-Fahrer gesucht!

Am Samstag wurde gegen 21 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Pommertsweiler und Altweiher ein 25-jähriger Jogger beim Schuhe binden von einem PKW touchiert. Der Fahrer kümmerte sich um den 25-Jährigen und brachte ihn nach Hause. Erst ein paar Stunden später suchte der Leichtverletzte ein Krankenhaus auf, sodass die Polizei eingeschaltet wurde. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer sowie mögliche Hinweisgeber sich bei der Polizei Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag stieß gegen 6.50 Uhr ein unbekannter Verursacher gegen einen Anhänger, der in der Sauerbachstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Vermutlich war dieser mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Fackelbrückenstraße stießen am Montagvormittag ein 42-jähriger Lkw-Fahrer und ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer zusammen. Bei dem Unfall, der sich gegen 9.30 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von etwa 16.000 Euro.

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

