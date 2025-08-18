Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Stimpfach: Unfallflucht

Am Samstag in einem Zeitraum von 11 bis 20 Uhr wurde in der Straße "Rotgässle" ein weißer Pkw des Herstellers Fiat beschädigt. Am hinteren rechten Fahrzeugheck war ein Schaden entdeckt worden, welcher nach bisherigen Erkenntnissen beim Rangieren eines unbekannten Fahrzeugs entstand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu wenden.

Crailsheim: Einbruch in Container

Eine bislang unbekannte Person brach zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, und Montag, 9:30 Uhr, gewaltsam das Schloss eines Metallcontainers in der Straße "In den Kistenwiesen" auf und entwendete Schrott im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

