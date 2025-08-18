PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Stimpfach: Unfallflucht

Am Samstag in einem Zeitraum von 11 bis 20 Uhr wurde in der Straße "Rotgässle" ein weißer Pkw des Herstellers Fiat beschädigt. Am hinteren rechten Fahrzeugheck war ein Schaden entdeckt worden, welcher nach bisherigen Erkenntnissen beim Rangieren eines unbekannten Fahrzeugs entstand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu wenden.

Crailsheim: Einbruch in Container

Eine bislang unbekannte Person brach zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, und Montag, 9:30 Uhr, gewaltsam das Schloss eines Metallcontainers in der Straße "In den Kistenwiesen" auf und entwendete Schrott im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:21

    POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß

    Aalen (ots) - Böbingen an der Rems: Frontalzusammenstoß Am Montagvormittag gegen 07:30 Uhr befuhr eine 23-jährige Fiat-Fahrerin die L1162 von Heubach in Richtung Böbingen. Dort kam sie aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und übersteuerte anschließend nach links. Dadurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 56-Jährigen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:36

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Vandalismus, Gewaltdelikte

    Aalen (ots) - Oppenweiler: Unfallflucht - Zeugen gesucht Am vergangenen Freitag gegen 15.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter dunkler VW im Begegnungsverkehr auf der K1821 zwischen Spiegelberg und Jux einen Rettungswagen. Die beiden Fahrzeuglenker stiegen anschließend aus ihren Fahrzeugen aus und unterhielten sich. Während die 25- jährige Lenkerin des Rettungswagens den Schaden an ihrem Fahrzeug begutachtete, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren