Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Vandalismus, Gewaltdelikte

Aalen (ots)

Oppenweiler: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag gegen 15.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter dunkler VW im Begegnungsverkehr auf der K1821 zwischen Spiegelberg und Jux einen Rettungswagen. Die beiden Fahrzeuglenker stiegen anschließend aus ihren Fahrzeugen aus und unterhielten sich. Während die 25- jährige Lenkerin des Rettungswagens den Schaden an ihrem Fahrzeug begutachtete, stieg der unbekannte Mann in seinen VW und fuhr ohne Personalien und Kennzeichen zu nennen davon.

Der Mann wird auf Mitte 40 geschätzt, soll ca. 180 cm groß sein und hatte dunkelbraunes Haar. Der VW hatte ein Ludwigsburger Kennzeichen und erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront.

Nach dem Unfall haben sich zwei weitere männliche Personen zu den Unfallbeteiligten begeben und mit Ihnen gesprochen. Auch hier sind die Personalien bislang nicht bekannt.

Die Polizei in Backnang sucht unter 07191 9090 nach Zeugen die Hinweise zum Unfall und dem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können.

Backnang: Unfall unter Alkohol und Drogeneinfluss

Am späten Samstagabend befuhr ein 28- jähriger Ford Fahrer die Erbstetter Straße in Richtung Obere Bahnhofstraße. Hierbei missachtete er einen bevorrechtigten 61- jährigen Radfahrer der durch den Vorgang stark bremsen musste und stürzte. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht. Bei dem 28- Jährigen wurden bei der anschließenden Unfallaufnahme vorangegangener Alkohol- wie auch Drogenkonsum festgestellt. Nach einer angeordneten Blutentnahme musste er auch seinen Führerschein abgeben.

Backnang: Polizeibeamte angegriffen und leicht verletzt

Am vergangenen Freitagnachmittag wurde eine 53- jährige Frau aufgrund vorangegangener Störungen und offensichtlicher Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte sie die eingesetzten Polizisten zunächst massiv und versuchte nach diesen zu treten. Bei der anschließenden Verbringung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers biss sie einen Polizeibeamten in den Oberschenkel wodurch dieser sich leicht verletzte.

Fellbach: rasende Motorräder

Am Samstag um 19.28 Uhr teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass er soeben zwei Motorräder feststellte, welche deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Mitteiler war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Fellbach unterwegs, als ihn links ein Motorrad über die Sperrfläche und gleichzeitig rechts ein Motorrad über den Radschutzstreifen überholte. Eines der Motorräder fuhr hierbei lediglich auf dem Hinterrad. Die beiden Motorräder fuhren anschließend nebeneinander mit starker Beschleunigung in Richtung Fellbach weiter und schlängelten sich über einen Parkplatz in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei in Fellbach sucht unter 0711 57720 Zeugen die ebenfalls Angaben zur Fahrweise oder den Fahrern der Zweiräder machen können.

Fellbach: Schwerverletzter Radfahrer

Ein 31- jähriger Radfahrer fuhr am Sonntagabend mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich der Ernst-Heinkel-Straße zur Wilhelm-Maybach-Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw einer 81- Jährigen. Durch die Kollision zog sich der Rad- Lenker erhebliche Verletzungen zu und musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Waiblingen-Bittenfeld: Vandalismus in Kindergarten

Zwischen Donnerstag und Sonntag verschafften sich bisher unbekannte Personen Zugang zum Kindergarten in der Straße Mühlweingärten und beschädigten mehrere Gegenstände. Zudem wurden Süßigkeiten und Getränke konsumiert, entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Rettungskräfte bedroht und Beamte bespuckt

Am Samstagmittag gegen 12:50 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz des Rettungsdienstes in der Urbanstraße gerufen. Dort bedrohte eine 56-jährige Frau die Rettungskräfte mit einer Schere. Der Frau konnte die Schere abgenommen werden während diese mehrfach versuchte die Polizeibeamten zu bespucken. Die 56-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell