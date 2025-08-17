Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung erledigt

Aalen

Fellbach/Schmiden: Öffentlichkeitsfahndung erledigt

Seit dem 04.08.2025 wurde nach einem 13-jährigen Mädchen aus Fellbach-Schmiden gefahndet. Das Mädchen konnte am heutigen Sonntag (17.08.2025) im europäischen Ausland durch die Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Weitergehende Angaben können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Presseorgane werden gebeten, Lichtbilder der Vermissten aus den Onlinemedien zu entfernen.

Hier folgt der Text der Ursprungsmeldung vom 07.08.2025:

Fellbach/Schmiden: 13-jähriges Mädchen seit Montag vermisst 07.08.2025, 17:13 Uhr

Aalen Seit Montagmorgen (04.08.2025) wird ein 13-jähriges Mädchen aus Fellbach vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung in Fellbach-Schmiden und kehrte bislang nicht zurück. Möglicherweise befindet sie sich in einer hilflosen Lage. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nach dem Mädchen und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

