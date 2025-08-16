PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Plüderhausen: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 14:50 Uhr wollte ein 27-Jähriger mit seinem PKW Opel von einem Landwirtschaftlichen Weg auf die Kreisstraße 1880 (Gmünder Straße) zwischen Plüderhausen und Lorch-Waldhausen abbiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 61-Jährigen, der mit seinem Kleintransporter Renault auf der Kreisstraße in Richtung Plüderhausen unterwegs war. Es kam zur Kollision wodurch beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn abgewiesen wurden. Ein 25-Jähriger, der mit seinem Motorrad Kawasaki in Richtung Waldhausen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen den Kleintransporter. Bei dem Unfall wurde der 25-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die beiden anderen Fahrzeugführer erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Kreisstraße war für etwa 2 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

