Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist belästigt Frau

Aalen (ots)

Hüttlingen/Goldshöfe: Exhibitionist belästigt Frau

Ein Exhibitionist hat am Freitagmorgen eine Frau belästigt. Die 26-jährige parkte gegen 8.15 Uhr auf einem Parkplatz entlang der K3320 zwischen dem Umspannwerk und dem Bahnhof Goldshöfe. Kurz darauf trat ein nackter Mann hinter einem Pkw hervor und manipulierte an seinem Glied. Er wird als etwa 50-55 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er war stämmig und hatte graues schütteres Haar. Mutmaßlich war er mit einem größeren weißen Auto unterwegs. Der Polizeiposten Wasseralfingen erbittet unter Telefon 07361/97960 um weitere Hinweise auf den Mann bzw. verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

