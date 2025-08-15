PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Unfall, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Schorndorf: Diebstahl in Schuhgeschäft

Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr entwendete eine Diebin Geld und Schmuck aus der Handtasche einer 49-jährigen Frau. Die 49-Jährige hatte ihre Handtasche zuvor in einem Schuhgeschäft in der Karlstraße abgestellt um sich dort umzusehen. Sie bemerkte wie die Diebin sich an ihrer Tasche zu schaffen machte, als die 49-Jährige die Frau ansprach, flüchtete diese. Die Täterin wurde als dünne, blonde Frau mit rotem T-Shirt und heller Haut beschrieben. Sie war etwa 50 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Auf Bundesstraße gewendet

Am Mittwochnachmittag gegen 14:20 Uhr soll ein Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen Mercedes-Kombi und Göppinger Zulassung die B29 in Richtung Schorndorf gefahren sein. Hierbei sei bereits die besonders langsame Fahrweise des Mercedes aufgefallen. Kurz nach der Anschlussstelle Plüderhausen hat der Mercedes im Baustellenbereich auf der B29 gewendet und ist langsam entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung gefahren. Nur aufgrund der vorsichtigen und vorausschauenden Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte zwischen Mittwochabend 22 Uhr und Donnerstagabend 20 Uhr mehrere Fenster an einem Wohnhaus in der Marie-Curie-Straße aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, ließ er von dem Versuch ab und entfernte sich von der Örtlichkeit. Hierdurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

