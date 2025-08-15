Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Vorfall mit alkoholisiertem Mann

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Beim Vorbeifahren kollidiert

Ein 47-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 19.40 Uhr die K3327 in Richtung Hohenstadt. Kurz vor der Einmündung in die Abtsgmünder wollte er an einem vorausfahrenden 56-jährigen PKW- Fahrer mit Anhänger vorbeifahren. Dabei kollidierte er mit dem PKW des 56-Jährigen. Durch die Kollision wurde die 86-jährige Beifahrerin des 56-Jährigen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Aalen: Alkoholisierter Mann entblößt sich und leistet Widerstand

Am Donnerstag wurde gegen 16:30 Uhr im Stadtgarten eine Auseinandersetzung gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte vor Ort mitunter ein alkoholisierter 23-jähriger Mann angetroffen werden, der mit einem 30-Jährigen in Streit geraten war. Im Zuge dessen bedrohte er den 30-Jährigen und entblößte sein Glied in Anwesenheit von einigen Kindern sowie Jugendlichen und manipulierte daran. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und trat auch nach den Polizisten. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen ihn wird nun mehrfach strafrechtlich ermittelt.

Ellwangen: Aufgefahren - 12 000 Euro Schaden

12000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Auffahrunfalls der sich am Donnerstag gegen 12:30 Uhr in der Neunheimer Straße ereignete. Eine 82-jährige BMW-Fahrerin musste dort an einer Ampel ihr Fahrzeug abbremsen. Dies übersah eine nachfolgende 70-jährige Hyundai-Fahrerin und fuhr auf den BMW auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Rund 20.000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Mutlanger Straße ereignete. Ein 29 Jahre alter Porsche-Fahrer fuhr gegen 9.30 Uhr auf den Mercedes eines 24-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht noch auf den Golf eines 62-Jährigen aufgeschoben. Der Verursacher trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon.

Waldstetten: Pedelec-Fahrerin schwerverletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 57 Jahre alte Frau am Donnerstagabend zu. Sie befuhr gegen 22 Uhr mit ihrem Pedelec die Gmünder Straße. Hierbei geriet sie gegen den Randstein und stürzte in der Folge alleinbeteiligt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

