POL-AA: Ostalbkreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Aalen (ots)
Schwäbisch Gmünd: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Die Öffentlichkeitsfahndung von 13.50 Uhr wird zurückgenommen. Es wird gebeten, die Bilder samt Namen von den Plattformen zu nehmen. Der Vermisste kehrte am Donnerstagnachmittag selbständig zu seiner Wohnung zurück und ist wohlauf.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell