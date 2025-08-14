PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Die Öffentlichkeitsfahndung von 13.50 Uhr wird zurückgenommen. Es wird gebeten, die Bilder samt Namen von den Plattformen zu nehmen. Der Vermisste kehrte am Donnerstagnachmittag selbständig zu seiner Wohnung zurück und ist wohlauf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

