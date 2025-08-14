Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lebensmittelgeschäft betreten und Mitarbeiterin verletzt, Verkehrsunfälle und Info zu Drohneneinsatz

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Mann verschafft sich Zutritt zu Lebensmittelgeschäft und verletzt Mitarbeiterin

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr verschaffte sich ein Mann Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Kirchstraße. Dort trat er eine Mitarbeiterin nieder und ging anschließend ins Büro des Geschäftes. Anschließend verließ er den Laden. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 28-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser konnte im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Welzheim: Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag gegen 10:40 Uhr fuhr eine 38-jährige Opel-Fahrerin von der Falkenstraße an die Kreuzung zur Hundsberger Straße heran. Dort übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 55-jährige Skoda-Fahrerin, welche bereits auf der Hundsberger Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die 38-Jährige mit ihrem Opel noch ein dortiges Straßenschild beschädigte. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9500 Euro.

Backnang: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagmorgen gegen 06:15 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer die B14 von Backnang kommend. Zwischen Maubach und Waldrems kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Der Mercedes wurde abgewiesen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B14 war im Rahmen der Abschleppmaßnahmen kurzzeitig vollständig gesperrt. Da es sich bei dem Fahrzeug um einen hochwertigen Mercedes handelte, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro.

Aspach: Drohne im Einsatz

Die Bevölkerung wird darüber informiert, dass am Freitag den 15.08.2025, im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen zum DFB-Pokalspiel zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Bayer 04 Leverkusen eine Drohne durch die Polizei eingesetzt wird.

