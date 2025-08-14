PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Die Polizei sucht mittels Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Mann aus Schwäbisch Gmünd. Er verließ am Montagmorgen seinen gewohnten Lebensbereich und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste kennt sich im Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und im Bereich Stuttgart aus und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Mannes machen? Wurde er seit Montagmorgen irgendwo gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07361/5800 entgegen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-gmuend-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

