Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zerstochene Reifen, Unfälle, weitere Hakenkreuze

Aalen (ots)

Aalen: Zerstochene Reifen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerstach ein Unbekannter zwei Reifen eines VW Polos, der in der Adenauer Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 entgegen.

Aalen: Radfahrerin leicht verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag zog sich eine Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Gegen 10.30 Uhr parkte eine 30-jährige BMW-Fahrerin in der Eugen-Hafner-Straße aus. Dabei übersah sie die 57-jährige Radfahrerin, sodass es zum Unfall kam. Die trug vorbildlich einen Fahrradhelm, der womöglich schlimmere Verletzungen verhindert hat.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen im Bereich Sebastiansgraben/Schloßsteige touchierte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer den Audi einer wartenden 60-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Mutlangen: Weitere Hakenkreuze

Nachdem wie am Vormittag berichtet ein Hakenkreuz an einer Garage im Vogelhornweg festgestellt wurde, wurde Donnerstagmorgen ein weiterer Fall bekannt. An einem Restaurant An der Stauferklinik wurde insgesamt vier Hakenkreuze mit organger Sprühfarbe angebracht. Hinweis erbittet auch in diesem Fall das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Bartholomä: Aufgefahren

An der Einmündung der Gaisgasse zur Hauptstraße fuhr am Donnerstag ein 29-jähriger VW-Fahrer auf den Seat einer 68-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich gegen 9 Uhr ereignete, entstand etwa 8000 Euro Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell