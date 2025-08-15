PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Abtsgmünd

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Wohnhausbrand

Gegen 16:00 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in der Brunnenstraße. Der Hausbewohner konnte das Haus noch rechtzeitig verlassen, nachdem er den Rauch gerochen hatte. Das gesamte Obergeschoss sowie der Dachstuhl waren von dem Brand betroffen. Im Rahmen der Löscharbeiten musste das gesamte Gebäude eingerissen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 300.000 EUR. Die Feuerwehr, die mit 11 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen des Brands auf umstehende Gebäude verhindern. Zur Brandursache können zum derzeitigen Kenntnisstand noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

