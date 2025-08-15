Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Motorradfahrrer übersieht Abbruch von Überholvorgang

Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr setzte ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L1064 zwischen Spaichbühl und Gründelhardt zum Überholen an. Kurz darauf musste er den Vorgang abbrechen, da ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links abbiegen wollte. Ein 19-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Mercedes ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte, erkannte dies zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Dabei kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Crailsheim: Pkw vs. Fahrrad

Eine 20-jährige Renault-Fahrerin übersah am Donnerstag gegen 16:10 Uhr einen 72-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf einem Fahrradweg in der Lerchenstraße unterwegs war. Dadurch kollidierte der Pkw mit dem Fahrrad, wodurch jedoch niemand verletzt wurde. Der 72-Jährige trug keinen Fahrradhelm.

Vellberg: Lkw beschädigt bei Überholmanöver

Am Donnerstagvormittag kam es gegen 8:20 Uhr auf der L1040 zwischen Vellberg-Großaltdorf und Lorenzenzimmern zu einem Verkehrsunfall beim Überholen. Ein 43-jähriger Fahrer eines Omnibusses überholte einen 52-jährigen Lkw-Fahrer. Dabei streifte der Bus auf Höhe des linken Außenspiegels den Lkw, wodurch der Spiegel beschädigt wurde. Der Omnibusfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der flüchtige Fahrer konnte im Nachhinein ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

