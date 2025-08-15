Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw entwendet, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw entwendet

Ein Dieb öffnete am frühen Freitagmorgen gegen 01 Uhr einen verschlossen abgeparkten, grauen Audi Q5 in der Kurt-Tucholsky-Straße. Anschließend startete der Dieb diesen mit einem technischen Hilfsmittel und entwendete den Pkw im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Audi mit dem amtlichen Kennzeichen SHA-KA 210. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.

Fichtenau: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 59-jähriger VW-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 06:10 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Ulm unterwegs. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Fichtenau kam er in Folge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Leitplanke und kam anschließend im Grünstreifen zum Stillstand. Hierdurch wurde der 59-Jährige leicht verletzt, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Das Fahrzeug musste mit einem Kran von der Unfallstelle geborgen werden.

