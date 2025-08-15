POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl und Unfälle
Aalen (ots)
Backnang: Diebstahl aus Wohnmobil
Am Mittwoch, 13.08. stellte ein 65-jähriger Mann sein Wohnmobil gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Weissacher Straße ab. Als seine Frau und er gegen 21:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter auf unbekannte Art eine Scheibe geöffnet und die Handtasche samt Geldbörse aus dem Fahrzeug gestohlen hatten. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.
Kernen/Stetten: Unfall beim Vorbeifahren
Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin streifte aus Unachtsamkeit am Freitag, gegen 10:10 Uhr beim Vorbeifahren einen Audi. Dieser war in der David-Pfeffer-Straße geparkt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.
Schorndorf/Weiler: Unfall beim Einparken
Am Freitag wollte gegen 08:30 Uhr ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer in eine Parklücke in der Winterbacher Straße einparken. Dabei übersah er einen bereits parkenden VW und beschädigte diesen. Der Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.
