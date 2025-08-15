PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Diebstahl aus Wohnmobil

Am Mittwoch, 13.08. stellte ein 65-jähriger Mann sein Wohnmobil gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Weissacher Straße ab. Als seine Frau und er gegen 21:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter auf unbekannte Art eine Scheibe geöffnet und die Handtasche samt Geldbörse aus dem Fahrzeug gestohlen hatten. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Kernen/Stetten: Unfall beim Vorbeifahren

Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin streifte aus Unachtsamkeit am Freitag, gegen 10:10 Uhr beim Vorbeifahren einen Audi. Dieser war in der David-Pfeffer-Straße geparkt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Schorndorf/Weiler: Unfall beim Einparken

Am Freitag wollte gegen 08:30 Uhr ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer in eine Parklücke in der Winterbacher Straße einparken. Dabei übersah er einen bereits parkenden VW und beschädigte diesen. Der Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:42

    POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist belästigt Frau

    Aalen (ots) - Hüttlingen/Goldshöfe: Exhibitionist belästigt Frau Ein Exhibitionist hat am Freitagmorgen eine Frau belästigt. Die 26-jährige parkte gegen 8.15 Uhr auf einem Parkplatz entlang der K3320 zwischen dem Umspannwerk und dem Bahnhof Goldshöfe. Kurz darauf trat ein nackter Mann hinter einem Pkw hervor und manipulierte an seinem Glied. Er wird als etwa 50-55 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er war ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:01

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw entwendet, Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Pkw entwendet Ein Dieb öffnete am frühen Freitagmorgen gegen 01 Uhr einen verschlossen abgeparkten, grauen Audi Q5 in der Kurt-Tucholsky-Straße. Anschließend startete der Dieb diesen mit einem technischen Hilfsmittel und entwendete den Pkw im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 07:53

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Unfall, Einbruchsversuch

    Aalen (ots) - Schorndorf: Diebstahl in Schuhgeschäft Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr entwendete eine Diebin Geld und Schmuck aus der Handtasche einer 49-jährigen Frau. Die 49-Jährige hatte ihre Handtasche zuvor in einem Schuhgeschäft in der Karlstraße abgestellt um sich dort umzusehen. Sie bemerkte wie die Diebin sich an ihrer Tasche zu schaffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren