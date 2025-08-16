PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Mit E-Scooter gestürzt

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 62-Jähriger die Badgasse mit seinem E-Scooter. Im Bereich der Überführung der B 29 stürzte der Mann aus unbekannter Ursache und erlitt dabei schwere Verletzungen. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Jagstzell: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger die Straße Oberer Weiler ortsauswärts mit seinem PKW VW. An der Einmündung des Höhenwegs wurde dem 37-Jährigen die Vorfahrt durch einen 67-Jährigen Skoda-Fahrer genommen und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall erlitt der 67-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:53

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl und Unfälle

    Aalen (ots) - Backnang: Diebstahl aus Wohnmobil Am Mittwoch, 13.08. stellte ein 65-jähriger Mann sein Wohnmobil gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Weissacher Straße ab. Als seine Frau und er gegen 21:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter auf unbekannte Art eine Scheibe geöffnet und die Handtasche samt Geldbörse aus dem Fahrzeug gestohlen hatten. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:42

    POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist belästigt Frau

    Aalen (ots) - Hüttlingen/Goldshöfe: Exhibitionist belästigt Frau Ein Exhibitionist hat am Freitagmorgen eine Frau belästigt. Die 26-jährige parkte gegen 8.15 Uhr auf einem Parkplatz entlang der K3320 zwischen dem Umspannwerk und dem Bahnhof Goldshöfe. Kurz darauf trat ein nackter Mann hinter einem Pkw hervor und manipulierte an seinem Glied. Er wird als etwa 50-55 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er war ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:01

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw entwendet, Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Pkw entwendet Ein Dieb öffnete am frühen Freitagmorgen gegen 01 Uhr einen verschlossen abgeparkten, grauen Audi Q5 in der Kurt-Tucholsky-Straße. Anschließend startete der Dieb diesen mit einem technischen Hilfsmittel und entwendete den Pkw im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren