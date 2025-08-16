Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Mit E-Scooter gestürzt

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 62-Jähriger die Badgasse mit seinem E-Scooter. Im Bereich der Überführung der B 29 stürzte der Mann aus unbekannter Ursache und erlitt dabei schwere Verletzungen. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Jagstzell: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 37-Jähriger die Straße Oberer Weiler ortsauswärts mit seinem PKW VW. An der Einmündung des Höhenwegs wurde dem 37-Jährigen die Vorfahrt durch einen 67-Jährigen Skoda-Fahrer genommen und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall erlitt der 67-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell