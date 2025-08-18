Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Flucht, tätlicher Angriff auf Polizisten

Aalen (ots)

Mögglingen: Vorfahrt missachtet

Rund 5500 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Samstagnachmittag. Ein 69-Jähriger fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Ford Transit von der Bahnhofstraße in die Böbinger Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 33-jährigern Ford-Fahrers. Beide Fahrer bleiben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfall an Parkplatzausfahrt

Am Samstag fuhr gegen 18.30 Uhr ein 72-Jährige mit seinem Audi von einem Parkplatz in die Täferroter Straße aus. Hierbei übersah er eine 39-jährige Renault-Fahrerin, sodass sie zusammenstießen. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.

Gschwend: Motorrad gestürzt

Ein 44-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 19.30 Uhr mit seiner Kawasaki die B298. Zwischen Gschwend und Seelach kam er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Aalen/Wasseralfingen: Versucht der Kontrolle zu entziehen

Am Sonntag wollten Polizeibeamte um kurz vor Mitternacht drei Motorradfahrer in der Wilhelmstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Als einer der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, schaltete er sein Licht aus, klappte das Kennzeichen hoch und beschleunigte unvermittelt. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und eindeutiger Anhaltesignale ignorierte der Fahrer diese und versuchte, sich der Kontrolle durch riskante Fahrmanöver und hoher Geschwindigkeit zu entziehen. Die Fahrt führte über das Innenstadtgebiet von Wasseralfingen und Hofen. Im Bereich der Glückaufhalle verloren die Einsatzkräfte schließlich den Sichtkontakt zum Fahrzeug.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: braune Haare, trug einen schwarzen Hoodie mit weißem Aufdruck sowie einen schwarzen Cross-Helm und schwarzrote Motorradhandschuhe. Seine Superrmoto war schwarz mit roten Akzenten an der Verkleidung.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrer oder seinem Motorrad machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Hüttlingen: Beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt PKW übersehen

Als am Samstag ein 22-jähriger Sprinter-Fahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Posener Straße einfahren wollte übersah er gegen 14:10 Uhr einen dort geparkten Seat eines 68-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Aalen: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Am Freitagabend wurde gegen 21.45 Uhr ein 40-Jähriger in einem Einkaufscenter in der Julius-Bausch-Straße gemeldet, da er alkoholisiert mehrere Kunden anpöbelte und rauchen wollte. Gegen ihn wurde daraufhin ein Platzverweis für den Bereich ausgesprochen. Gegen 22.30 Uhr fiel derselbe Mann im Bereich der Stuttgarter Straße erneut auf, da er aufgrund seines Alkoholkonsums nicht mehr verkehrsfähig war. Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen.

Während der Verbringung in die Gewahrsamszelle leistete der 40-Jährige erheblichen Widerstand. Er griff nach dem Pfefferspray eines Beamten und versuchte, die eingesetzten Polizisten zu beißen und trat nach ihnen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte. Durch den tätlichen Angriff wurde ein Beamter leicht verletzt. Gegen den 40-Jährigen werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Aalen: Alkoholisiert und ohne Führerschein Rotlicht missachtet

Um 0:45 Uhr missachtete am Sonntag ein alkoholisierter 33-Jähriger mit seinem VW das Rotlicht einer Ampel an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Friedrichstraße. Aufgrund dessen wurde er einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb bei ihm ein Atemalkoholtest durchführt wurde. Hierbei konnte ein Alkoholwert von über 2 Promille festgestellt wurde. Zudem war der 33-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Neresheim: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ein 45-jähriger Nissan-Fahrer befuhr am Samstag gegen 21 Uhr die K3296 von Dorfmerkingen in Richtung Elchingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Anschließend lenkte er zu stark nach rechts und fuhr infolgedessen in eine dortige Böschung, woraufhin der Nissan zur Seite kippte und die Böschung entlang rutschte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten Alkoholgeruch feststellen, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Aalen: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte am Samstag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Steinbeissstraße stehenden Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Stödtlen: Unfallflucht

Beim Ausparken beschädigte am Sonntag gegen 23:20 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit Heilbronner Kennzeichen einen BMW, welcher auf einem Parkplatz in der Birkenzeller Straße abgestellt war. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9320 entgegen.

Bopfingen: Mit Zweirad gestürzt

Bei nasser Fahrbahn kam eine 16 Jahre alte Fahrerin am Samstagabend mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Fantic von der Neresheimer Straße ab und stürzte. Dabei zog sie sich gegen 18.45 Uhr leichte Verletzungen zu. Ihre 15 Jahre alte Sozia wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden zur Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

