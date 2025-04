Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche während der Feiertage

Kreis Olpe (ots)

Olpe. Zwischen dem Abend des 18. und dem Morgen des 19. April verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Haus am Rhoder Weg. Die unbekannten Täter durchsuchten im Haus diverse Schränke. Angaben zu möglicher Diebesbeute liegen noch keine vor. Der Sachschaden wird aktuell auf einen dreistelligen Geldbetrag geschätzt.

Wenden. Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich zwischen dem Abend des 19. April und der Mittagszeit des 21. April am Gutehoffnungsring. Unbekannte Täter hebelten eine Balkontür und ein Fenster auf. Im Haus durchwühlten sie das Mobiliar und machten nach ersten Erkenntnissen in Form von Bargeld Beute. Der Gesamtschaden wird in diesem Fall ebenfalls im dreistelligen Eurobereich eingeschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell