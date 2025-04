Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Olpe (ots)

Am Samstag, 19.04.2025, gegen 13:22 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Kreuztal mit seinem Kraftrad die Kreisstraße 18 aus Rtg. Biggesee kommend in Fahrtrichtung Rother Stein. In einer Linkskurve geriet er ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz erlitt der der 21-jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Das Kraftrad geriet durch den Sturz in Brand. Es enstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines VU-Teams. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

